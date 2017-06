Maxi López la dejó con la boca abierta: ¡tremendo regalito!

Maxi López, jugador del Torino de Italia, sorprendió a su novia Daniela Christiansson con un lujoso y costoso regalito. El delantero no tuvo inconvenientes en desembolsar una millonaria suma pese a que todavía no se puso al día con la cuota alimentaria de sus hijos, ¿qué pensará Wanda Nara?

La pareja del ex River compartió su emoción en su cuenta de Instagram mostrando el lugar que ocupaba en la primera clase en una aerolínea de lujo. "Me siento como en la película de 'Sex and the City 2' volando a un destino desconocido con mi amor", escribió la rubia.

Según trascendió, Maxi pagó dos pasajes first class en Emirates, empresa que llega a destinos tan exóticos como costosos. Mientras tanto, sigue peleando con Wanda Nara por el pago a término de la cuota alimentaria de sus tres hijos.

El año pasado, la Justicia determinó que se le debitaría de forma automática el importe, pero así y todo la guerra continúa porque de manera extra oficial, Wanda insiste en que su ex no estaría cumpliendo. Habrá que esperar para saber qué dice de este viaje.