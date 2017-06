Mayor Drummond hizo su descargo tras el brutal golpe que recibió un futbolista

La violencia en un estadio de fútbol volvió a tener un capítulo más en el fútbol argentino. Los hechos que se registraron este martes al finalizar el partido entre Mayor Drummond y San Martín (igualaron en cero y con este resultado el Chacarero salió campeón, ya había ascendido a la Primera local) fueron lamentables dejando a varios protagonistas con heridas, en encuentro correspondiente a la B de la Liga Mendocina de Fútbol.

Tras las declaraciones del presidente del León del Este, Alberto Ortiz, los jugadores del conjunto de Luján de Cuyo salieron a dar su versión de los hechos. (Ver nota).

drummond2.jpg El equipo. La foto del plantel de Mayor Drummond en la previa al choque con San Martín. (Gentileza Soy del Este).

En su carácter de capitán del Club Social Mayor Drummond, Diego Lescano, emitió el siguiente comunicado:

"Mi nombre es Diego Lescano, soy el capitán del equipo de Mayor Drummond, me dirijo ante ustedes para manifestar que nos sentimos muy arrepentidos y muy mal por el hecho ocurrido en el día de ayer ante San Martín. Lamentamos todo lo sucedido por parte de mi equipo, quien desafortunadamente no solo nos tocó vivir la derrota de nuestro equipo que anhelaba el ascenso sino también sufrir los infortunios comentarios de parte del presidente de San Martín.

Queremos aclarar que así como reconocemos nuestro grave error también se sufrió agresiones y provocaciones verbales de parte de los jugadores quiénes no se expresaron de la manera que lo expresó su presidente. El comentario no fue 'CAMPEONES' sino más bien les vamos a dar la vuelta en su cancha muertos de hambre. Quizás alguno de los nuestros como de ellos no reaccionaron de la mejor manera pero muchos de nosotros intentamos calmar los ánimos entre los equipos. Hasta que el número 7 de San Martín atacó a uno de nuestros compañeros, Nahuel Berducci. Lo hizo por la espalda con un elemento contundentes (piedra) el cual le produjo lesiones en la nariz y boca perdiendo el conocimiento y dos del equipo de San Martín lo golpearon estando él caído. Fue asistido por la doctora que se encontraba en el campo de juego. Ahí empezó la persecución dónde entraron gente de su hinchada y de la nuestra. Durante los primeros minutos del partido la hinchada de San Martín la cual no debía haber permanecido en las instalaciones del club, según lo indica la Liga. Se encontraban ahí provocando a mujeres y papás que obviamente tenían toda la euforia de alentar a Drummond. Obviamente no había barrera porque no debía haber hinchada visitante.

En otro orden, el mismo presidente de San Martín quien salió a hablar de nuestro club también se dirigió a nuestro vestuario para pedir disculpas por el mal comportamiento de su plantel. Quién periodísticamente no lo ha reconocido. Por nuestra parte les pedimos sinceras disculpas al club y a los jugadores. Pero ambos equipos cometimos el error. Ambos equipos fuimos culpables de lo sucedido. Las peleas se hacen de a dos. Lamentamos lo ocurrido ya que Mayor Drummond realizó una muy buena campaña futbolística".

Nahuel Berducci: "Me pegó con una piedra y de atrás"

El futbolista de Mayor Drummond dialogó con Ovación online y relató cómo fue la agresión que recibió: "Cuando comenzó la gresca corrí hacia el tumulto a separar y lo último que me acuerdo es sentir un golpe y me caigo al piso, cuando me quiero levantar quedé inconsciente".

A lo que Berducci continuó contando: "Cuando desperté tenía la doctora al lado mío, y me cuentan que me preguntó cómo estaba y le dije que 'no sentía la nariz y la boca' ya que no paraba de sangrar. Todo eso sin acordarme de nada".

"De ahí en más la pelea se agrandó más porque mis compañeros se le fueron encima a Bruno Lima quién me pegó y fueron a buscarlo", agregó el jugador del conjunto lujanino.

"Me contaron que me pegó con una piedra y de atrás. Yo nunca le pegué a nadie", puntualizó el volante por la derecha.

Mientras las aguas se calmaban dijo: "Estando en el piso y mareado recuerdo que se acercó mi familia y junto con los muchachos de utilería me ayudaron a retirarme. En ese momento ya se habían terminado las peleas, cuando me llevaron al vestuario volví a perder mucha sangre de la boca y la nariz".

Por último, Nahuel Berucci agregó: "La doctora me recetó medicamentos y cuando se me pasó me pude bañarme e irme".

drummond4.jpg Nahuel Berducci fue quién recibió la agresión. (Gentileza).