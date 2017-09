"Me dijo que me muera": la acusación del Pollo Videla

La entrada al túnel, al finalizar el partido entre Luján y Rodeo del Medio, se transformó en el campo de una batalla, que luego se trasladó a los camarines.

Si bien hubo varios "focos" de agresiones, el principal y que disparó todo fue un cruce entre el entrenador de Luján Juan Pablo Videla y dos jugadores de Rodeo del Medio, Paul Martín y Mauricio Arce.

Cuando se pudo acceder, una vez apaciguados los ánimos, el Pollo, que padece una dura enfermedad (cáncer) explicó el porqué de la bronca entre lágrimas.

"Conozco todo el folklore del fútbol, pero con esto no se juega. No voy a decir quien fue, pero un rival me dijo que me muriera y habló de mi enfermedad. Lo conocí como jugador, pero veo que como persona me defraudó", dijo conmovido el DT quien fue informado por el árbitro junto a Salomón de Rodeo.

Paul Martín, jugador toponero, tomó el guante y se descargó en las redes sociales. El delantero negó rotundamente haberse "metido con la enfermedad" del Pollo pero ratificó que piensa que es "mala leche".

paul martin1.JPG

Embed Gracias a Dios en el fútbol se sabe todo y todos saben quién es uno y quién es otro como persona,solo le recordé lo mala leche q es.. — Paul Martin (@PaulMartin07) 17 de septiembre de 2017

Embed Gracias Aldo,todos me conocen y saben q jamás me metería con la enfermedad de una persona,lo q hice fue recordarle de la forma q se maneja — Paul Martin (@PaulMartin07) 18 de septiembre de 2017