"Me pidió por favor que me tire a la izquierda"

Leao Butrón, arquero de Alianza Lima, fue la figura del encuentro ante Independiente por la Copa Sudamericana. El portero le atajó un penal a Emanuel Gigliotti, haciendo recordar a aquel atajado por Marcelo Barovero en el Superclásico de 2014.

Butrón, vestido de verde como Trapito, se tiró para el mismo lado y le atajó el remate al Puma.

Tras el partido, el arquero reveló que un compañero le recordó el penal ante River y por eso se arrojó hacia la izquierda.

penal gigliotti rojo

"El penal es de Germán Pacheco. Yo me iba a tirar a la derecha. Pacheco se me acerca y me pide por favor que me tire a la izquierda. Le pregunté si estaba seguro y me dijo que sí", dijo Butrón en conferencia de prensa.

"Es así, tengo que agradecerle. Para eso están los compañeros, para decirnos cosas que a veces se nos escapan. Me contó que una vez Gigliotti falló un penal contra Boca o no sé. El penal es un poquito de suerte, pero la suerte la tuve de tener a Pacheco de compañero", expresó textualmente según informó el diario peruano Depor.com.