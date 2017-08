"Me pone feliz que Riquelme quiera que vuelva a Boca"

"No me arrepiento de haber venido a China por lo familiar. Este Carlos Tevez relajado jugando para Boca iba a ser un desastre. Cuando salía a la Bombonera rendía por el cariño de la gente, pero en la semana lo sufría mucho", aseguró Carlos Tevez desde China.

Luego de explicar una vez más el motivo de su adiós, se refirió a su posible vuelta para la Copa Libertadores del próximo año: "Tenemos una reunión pendiente con (Daniel) Angelici que se dará en 10 días cuando vuelva de vacaciones a Buenos Aires. La decisión no está tomada. Extraño ponerme la camiseta de Boca todos los domingos".



tevez.jpg

Sobre la esperada decisión, explicó que "volvería por el hincha". Y dio lugar a las especulaciones: "Mucha gente piensa que voy a estar en enero jugando en Boca, pero será decisión de uno. Hoy soy feliz porque tengo a mi familia. Los que amo están sanos y lo otro es secundario".



Además, le bajó el tono a su malestar con Juan Román Riquelme y se refirió al caso de Ricardo Centurión: "Lo que dije no fue para que el hincha decida por Tevez o Riquelme. Dije lo que me salió en ese momento, pero no para enfrentarnos. Boca es grande por la gente. No por un ídolo u otro. Me pone feliz que Riquelme quiera que vuelva", confesó.



"Hay jugadores a los que le gusta salir de noche, otros que prefieren estar con la familia, pero después lo importante es rendir en la cancha. Si cumplen con el equipo y cuerpo técnico no les podés decir nada. Centurión a Boca le sirvió muchísimo. El equipo era una cosa cuando jugaba y otra cuando no estaba. Se hizo dueño del equipo", opinó.

Embed #Tevez "Yo las cosas que le tuve que decir a #Riquelme se las DIJE. Uno le pone contento que él piense de esa forma" @SuperMitre — La12tuittera ⑫ (@La12tuittera) 11 de agosto de 2017