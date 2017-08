"Me quiero retirar en Maipú"

Decir que Enzo Pérez, que ya jugó una final del mundo y se destacó en Europa, está cumpliendo un sueño por jugar con la camiseta de River parece loco. Sin embargo, el mendocino no se cansa de repetirlo ni de seguir soñando con más logros para su carrera futbolística.

El gol que hizo ante Instituto por la Copa Argentina fue especial para él y su familia y lo recordará por siempre.

Enzo, que lleva su nombre gracias a su ídolo Francescoli, es hincha del Millonario y guarda en su corazón un rincón para el Deportivo Maipú. Allí, confiesa, quiere terminar su carrera futbolística para cumplir otro de sus deseos más íntimos y disfrutarlo junto a su padre, quien también vistió los colores del Cruzado.

En diálogo con radio Nihuil, tras la práctica de River, Pérez reconoció que estar en el Millonario "es un sueño cumplido" y que se besó el escudo tras su debut en la red porque es lo que "haría cualquier hincha para agradecer" el momento. "Por suerte sirvió el gol para construir una victoria que se había complicado. Mejoramos la actuación y sirve para seguir estando en la Copa Argentina".

Entre las anécdotas que repasó, reveló cómo fue el día en que conoció a su tocayo Francescoli: "Cuando estaba en Estudiantes, Astrada era el DT y lo mortifiqué todos los días para poder sacarme una foto con Enzo. Un día, después de un entrenamiento me llamó el profe porque el técnico quería hablar conmigo. Me hizo una joda como que estaba enojado y después en su cuarto apareció "el Enzo". No me salían las palabras, me quedé helado y me saqué una foto con él. Tenerlo hoy en el día a día es un poco loco, tengo la posibilidad de cruzar palabras con mi ídolo y que me diga algo es una locura linda".

El mendocino fue orgullo para la provincia durante el Mundial 2014 en el que Argentina fue subcampeón. Pérez, que disputó la final ante Alemania, recordó que "la última noche no dormí y comí muy poco al mediodía porque se me cerró el apetito".

"A mí ni siquiera me cae todavía la ficha de que pude jugar un Mundial. Creo que cuando uno termina su carrera recién se da cuenta de todo lo que pasó", contó. "Es una sensación hermosa. En los momentos previos, después de cada partido. Todo ese mes que pasamos con el grupo, la familia y amigos, ninguno se lo va a olvidar", agregó.

En los próximos días, Jorge Sampaoli dará la lista de convocados para la doble fecha de Eliminatorias ante Uruguay y Venezuela. Enzo Pérez, que siempre estuvo en la consideración de los técnicos anteriores, no fue citado para la gira por Oceanía pero sabe que está en los planes de Sampaoli.

"Me dijo que no le hacía falta verme porque ya me conocía pero que estoy dentro de su proyecto", expresó Pérez.

"Lo conozco y creo que es un entrenador al que le gusta mucho atacar y pensar más el arco rival que en el propio. No se encasilla con un solo sistema y busca que el jugador sea polifuncional y eso es bueno para el jugador de fútbol porque te hace crecer", opinó sobre el DT del seleccionado.

"A la Selección siempre la tomo con responsabilidad y quiero seguir estando", avisó. "Mi lugar me lo gané y creo que siempre he rendido pero nunca un técnico me dio la posibilidad de tener la continuidad que un jugador necesita. Cuando arranqué bien y agarré ritmo con Sabella y se terminó yendo y después me pasó lo mismo con Martino y con Bauza", cerró el mediocampista deseando en su interior llegar en buenas condiciones a un nuevo Mundial.