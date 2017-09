"Me sorprende que la opinión sobre mí sea cada vez peor"

El portugués Cristiano Ronaldo se ha mostrado sorprendido al término del partido de Champions League ante el Borussia Dortmund, donde el Real Madrid se impuso por 3-1 con dos goles suyos. El atacante luso siente que la opinión publica es "cada vez más dura" con él, a pesar de que tiene más goles que partidos en el club blanco.





Ronaldo, además de alcanzar los 400 partidos con la camiseta del Real Madrid, llegó a un total de 412 goles en el encuentro ante el BVB por la Liga de Campeones. No obstante, ha expresado su asombro por los reproches constantes.





"Parece que tengo que demostrar partido a partido lo que soy. Me sorprende la opinión pública sobre mi. Una vez más los números hablan por sí solos. Estoy muy contento por hacer mi partido 400 y por hacer no sé cuántos goles. Los que van a hablar de mí lo saben mejor que yo. Mi trabajo es el mismo, soy un profesional, nunca me desespero, tengo la mente limpia y preparada para la crítica, que es cada vez peor. Pero si por algo soy quien soy, es por el trabajo y mis compañeros por el Real Madrid. Estoy muy feliz", afirmó ante los micrófonos de Mega.