"Me voy por la puerta grande"

El mediocampista Néstor Ortigoza confirmó que no renovará su contrato con San Lorenzo al finalizar la temporada, al asegurar que se va "por la puerta grande" en un club grande.

Ortigoza, capitán de este proceso que levantó por primera vez la Copa Libertadores de América en 2014, admitió que estuvo "nervioso" durante el encuentro ante Banfield, que significó el último ante la gente del "Ciclón".

"Estaba nervioso. No fue nada fácil para mí, pero por suerte se ganó y me pude despedir de la gente en la cancha de San Lorenzo, como yo quería", indicó.

En conferencia de prensa, tras el 1-0 ante el "Taladro", el volante nacionalizado paraguayo valoró: "Desde el primer día la gente me brindó mucho cariño, me respetó siempre y estoy agradecido. No es fácil en un club como San Lorenzo irse como me voy hoy, por la puerta grande".

"Es un club con mucha presión, que te exige día a día. Vine en un momento difícil y me voy en un momento muy bueno", completó, antes de agradecer al presidente Matías Lammens y al vicepresidente Marcelo Tinelli, actualmente en uso de licencia, por la posibilidad que le dieron de jugar en San Lorenzo.