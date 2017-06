Menotti tiró la bomba: "A Bilardo no le atiendo el teléfono"

Como si se tratara de un capricho del destino, César Luis Menotti habló de su relación con Carlos Bilardo el día que se cumplen 31 años del título en el Mundial de México. Los únicos entrenadores que consiguieron la máxima consagración internacional pregonan estilos muy diferentes, y en diálogo con Radio Metro el Flaco no titubeó al referirse al Doctor.

"A Bilardo ni le atiendo el teléfono. Prefiero hablar de fútbol con diariero de la esquina de casa o con un mozo", dijo el DT campeón en 1978 y explicó: "Mi problema no pasa por el estilo de juego, sería un imbécil si me aparto de alguien que le gusta jugar con un líbero y dos stopper. Es por una postura de vida y los lugares que ocupa cada uno en la sociedad. Si nos juntáramos, uno de los dos sería un traidor".

Las filosas palabras de Menotti fueron en el cierre de la entrevista que protagonizó en el programa Perros de la Calle, en donde también habló del contexto histórico en el que se estableció su título internacional. "Hice todo lo que tenía que hacer, guardé gente en mi casa y firmé una solicitada buscando los desaparecidos y de eso no me arrepiento. En ese documento no vi a ningún periodista. Muchos de los que fueron cómplices del terrorismo de Estado ahora se creen el Che Guevara".

En lo estrictamente futbolístico, el Flaco dio detalles del armado del equipo que consiguió la primera estrella internacional. "Uno no se arrepiente de las decisiones. El titular era Bochini, pero como decía que estaba enfermo llamé al Beto Alonso", deslizó el ex entrenador y continuó: "No tener a Maradona siempre es un arrendamiento, pero creo que tomé la decisión que tenía que tomar".

Finalmente, con relación a la actualidad del combinado albiceleste, Menotti reconoció que Sampaoli lo ilusiona por que tiene a Messi, que es el más grande de todos. "A él lo disfruto porque el fútbol también es música. Hay jugadores que son buenos y pasan a ser excelentes. Dentro de la excelencia, hay algunos privilegiados que son mágicos, pero Messi es el mejor del mundo", concluyó.

(Fuente: Infobae)