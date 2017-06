Messi habló del futuro de la Selección argentina en su visita a China

Y un día volvió a hablar Lionel Messi. Desde China, el lugar elegido para construir un parque temático de fútbol que llevará su nombre, el crack argentino habló del futuro inmediato del seleccionado argentino pese a que supuestamente aún rige la veda que había establecido el plantel. "Estamos todavía en proceso de clasificación, esperamos llegar bien y competir de la mejor manera. Estamos con toda la ilusión para clasificarnos", afirmó Leo.

leo4.jpg

Messi formó parte de una conferencia de prensa realizada en Beijing y es el hombre elegido para promocionar la construcción de un parque temático sobre fútbol que contará con más de 20 atracciones repartidas en 46.000 metros cuadrados.

Vale recordar que hace casi siete meses los jugadores de la Selección anunciaron su postura de no hablar más con la prensa. Fue el 14 de noviembre de 2016 cuando Messi se paró frente a los periodistas en la sala de prensa del estadio del Bicentenario en San Juan para comunicar la decisión tomada por el grupo. "Recibimos muchas acusaciones, muchas faltas de respeto y nunca dijimos nada. La acusación al Pocho es muy grave. Si no salimos a decir nada, la gente cree que es así. Decidimos cortar esto de una vez. Lamentamos que esto deba ser así. Sabemos que hay muchos que no nos faltan el respeto, pero si no lo cortábamos hoy no lo cortábamos mas", afirmó Messi.

leo.jpg

El detonante, más allá de las críticas que recibió el seleccionado por su mal rendimiento, fue un tuit del relator Gabriel Anello, quien afirmó que Ezequiel Lavezzi se quedaba afuera del banco de suplentes en San Juan por haber fumado marihuana en el predio de Ezeiza, en la noche del viernes.

Ahora, desde Beijing y casi al pasar, Messi habló de la Selección y sus chances mundialistas. Ya se había referido a la Selección en abril cuando concedió una entrevista a la revista Esquire, en la que aclaró que las críticas lo tienen sin cuidado.

leo1.jpg

En otro orden, también opinó sobre la llegada de Ernesto Valverde como nuevo entrenador del Barcelona.



"Lo conozco por los equipos que entrenó, los últimos años al Athletic Bilbao. No sé la manera de trabajar de él, así que nos conoceremos cuando nos toque presentarnos a todos. El objetivo es el mismo: intentar conseguir el mayor número de títulos posible", advirtió.

leo3.jpg

Y al mismo tiempo lamentó no haber logrado más títulos en la temporada que acaba de terminar: "Siempre decimos cuando empieza el año que nuestro objetivo es ganar todo. Nos hubiese gustado poder hacerlo esta temporada, lamentablemente no fue así porque hay muchos equipos que tienen muchísimo nivel. No se dio, nos quedamos con la Copa del Rey, que también nos hace muy felices porque es un título más. El año que viene pelearemos otra vez para poder conseguir el mayor número de títulos posible".