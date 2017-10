Messi no voló de Ezeiza

Lionel Messi, el capitán del seleccionado argentino, y Javier Mascherano, el otro líder del equipo, se quedaron concentrados en el predio que tiene la AFA en Ezeiza, pese a que el entrenador Jorge Sampaoli liberó al plantel tras la práctica de ayer por la mañana, luego del empate sin goles del jueves por la noche frente a Perú, en la Bombonera, por la 17ª y penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018.

Leo y Masche seguramente permanecieron en el predio para centrar sus cabezas en el partido del martes ante Ecuador, en la altura de Quito, donde Argentina se jugará la clasificación a la Copa del Mundo. Si el equipo albiceleste logra sumar los tres puntos se asegurará al menos disputar el repechaje ante Nueva Zelanda.

También trascendió que permanecieron en Ezeiza por decisión propia Lucas Biglia, Angel Di María y Nahuel Guzmán.

La realidad es que Messi y Mascherano en suelo ecuatoriano tal vez jueguen su último encuentro en el seleccionado, en caso de quedar afuera del Mundial de Rusia 2018.

Argentina hoy está sexto en la tabla, ni siquiera en zona de repechaje, y por ello necesita ganar para al menos tener la chance de jugar a partido y revancha ante los All Whites neocelandeces.

El único ausente de ayer fue, lógicamente, el mediocampista de Boca Fernando Gago, quien sufrió una seria lesión apenas ingresó ante los peruanos, la rotura de ligamentos cruzados de la pierna derecha, y luego de que sea operado la semana próxima afrontará una rehabilitación que le demandará entre seis y ocho meses, un período importante si se tiene en cuenta que es un futbolista que ya tiene 31 años.

Gago, aún con los ligamentos rotos, compartió la cena del plantel del jueves y cuando se marchó fue aplaudido por todos sus compañeros, algo que lo sensibilizó hasta las lágrimas.

Argentina volverá a entrenarse hoy a partir de las 10.30 a puertas cerradas para los medios de prensa y mañana a las 14 viajará a Guayaquil para hospedarse en el Hotel Hilton, ahí permanecerán hasta el martes por la mañana, cuando se trasladarán a Quito para enfrentar al seleccionado de Ecuador en el estadio Olímpico Atahualpa, a partir de las 20.30. Allí irá por la clasificación mundialista.

Icardi hizo fútbol y es una alternativa

Argentina, que el martes se jugará la chance de clasificar a Rusia 2018 frente a Ecuador, retomó ayer las prácticas luego del insípido empate cero a cero con Perú y las miradas estuvieron puestas en el delantero Mauro Icardi, quien participó del ensayo de fútbol que hicieron los que fueron suplentes o jugaron escasos minutos, y se espera saber si podrá estar o no en Quito la semana próxima. Icardi, capitán del Inter de Italia, arrastra una molestia muscular y por esa razón no fue tenido en cuenta ante los peruanos, aunque la necesidad de Argentina de sacar un buen resultado en Quito apurará los tiempos y la idea es saber si podrá ingresar al equipo desde el inicio o bien ser una alternativa para Darío Benedetto, el titular elegido por el DT Jorge Sampaoli que no tuvo una tarea acertada el jueves en La Boca. En cuanto a Icardi, en la sesión que el seleccionado llevó a cabo en el predio que la AFA posee en Ezeiza hizo fútbol junto a Nahuel Guzmán, Eduardo Salvio, Emanuel Mamanna, Milton Casco, Leandro Paredes, Pablo Pérez, Lautaro Acosta, Paulo Dybala, Angel Di María, Agustín Marchesín, Federico Fazio, Enzo Pérez y los sparrings del Sub 20.

Sobre Icardi, una fuente cercana al cuerpo técnico de Sampaoli confió que "no lo ven bien todavía, que le cuesta en las prácticas y que parece que no se adaptó aún al equipo", aunque igualmente será una opción en Quito siempre y cuando esté bien en lo físico.