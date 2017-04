La mujer del Galgo Jonás Gutiérrez aprovechó el cambio de aires para probar un nuevo look y lo compartió en las redes.

"Después de amagar varias veces y sólo teñirme las puntas, me animé al color entero. Qué color me quedará después? No sé, pero creo que me van a ver así por un tiempito", posteó la ex rubia que ahora se ve así:





Embed #pinkhair PH @herzanin desp de amagar varias veces y solo teñirme las puntas, me anime al color entero. Que color me quedará después? No sé, pero creo que me van a ver así por un tiempito. Una publicación compartida de Alejandra Maglietti (@alemaglietti) el 28 de Mar de 2017 a la(s) 8:55 PDT

ale1.jpg





Más fotos de la más diosa:

ale1.jpg

ale1.jpg

ale4.jpg

ale6.jpg

ale.jpg

ale.jpg

ale.jpg