Mirá la cantidad de dinero que se perderá si la Selección Argentina no clasifica al Mundial

Esta noche, los argentinos estarán literalmente hipnotizados frente al televisor para ver si la Selección argentina de fútbol logra vencer a Ecuador, en Quito, en una cita crucial para clasificar al Mundial de Rusia 2018.

Pero sin dudas serán las agencias de viajes, fabricantes de televisores, cadenas de electrodomésticos y sponsors de la AFA, como Adidas, los que más sufrirán con cada pelota disputada por el equipo dirigido por Jorge Sampaoli. No tanto por la pasión. De no clasificar para jugar en Rusia, ellos serán quienes más perderán el próximo año, al no poder vender productos o lanzar promociones relacionados a la mayor cita del fútbol mundial. Pérdidas que superan, con creces, los u$s 500 millones.

Las agencias de viajes ya ofrecen en sus sitios algunos paquetes para ir al Mundial de Rusia. Pero, en general, no incluyen las entradas ni los aéreos. Por tratarse de un destino lejano y caro, a diferencia del Mundial pasado, en Brasil, las expectativas de viajeros locales no son tan altas. Según un estudio de la consultora Marketing Registrado, se estima que viajarían al menos 60.000 argentinos.

Las propuestas online de diversas agencias parten en $ 110.000 o $ 120.000 (u$s 6300 o u$s 7000) por 7 noches con desayuno y traslados a dos sedes y más de $ 140.000 (u$s 8000) por 14 noches y traslados a tres sedes, sin entradas ni aéreo. Un vuelo de Buenos Aires a Moscú en junio parte en u$s 1700 ($ 30.000) si se adquiere hoy, cifra que subirá a medida que transcurran los días. Las entradas, en tanto, cuestan de u$s 105 a u$s 1100, según la categoría e instancia del Mundial.

Así, un paquete con aéreo y entrada costaría más de u$s 8000 por persona. Si se tiene en cuenta este precio base, los viajes que las agencias y aéreas perderían de vender superarían los u$s 480 millones.

Algo más difícil de estimar es la cantidad de camisetas que no vendería Adidas, sponsor y marca que viste a la Selección.

También los fabricantes de televisores y cadenas que los comercializan "rezarán" hoy para que Lionel Messi o alguno de sus compañeros puedan meter el tan deseado pero postergado gol que los lleve a una victoria.

Los años mundialistas suelen alentar la venta de TV en el primer semestre del año, de mayores pulgadas, y un recambio de tecnología. El próximo año, de concretarse la clasificación, se venderían más SmartTV de más de 49" y, también, sería el turno del impulso a los llamados 4K o UHD (Ultra Alta Definición), con una resolución cuatro veces mayor a los FullHD. Si no clasifica, la demanda de televisores sería similar a otros años.

En este caso, la marca con la apuesta más riesgosa fue Noblex, del Grupo Newsan, que lanzó en dos oportunidades, en agosto y septiembre, promociones para vender un equipo LED Smart TV Noblex de 50" y 4K, que cuesta $ 20.000. "Noblex confía más que nunca en el conjunto dirigido por Sampaoli", decía la promo, por hasta 550 unidades. "Si la Selección no clasifica al próximo mundial, se les devolverá el dinero y se quedarán con el producto gratis", destacaba. En caso de tener que devolver el dinero a los compradores, debería desembolsar $ 11 millones (u$s 603.400) por su confianza en la "albiceleste".

La semana pasada, BGH lanzó la promo "Apostá a ganador", también atada a la clasificación, que prevé el regalo de 10 Smart TV 4K 55" entre quienes compren cualquier TV de la marca y comenten y compartan una selfie con él. "Elegimos a los ganadores entre las 10 mejores fotos. Hubo mucho interés durante el fin de semana. En caso de que la Argentina vaya a repechaje, vuelve a activarse", explicó Tirso Gómez Brumana, director de Asuntos Corporativos de BGH.

Pérdidas de la AFA

En otro orden de "pérdidas" figuran los sponsors que apostaron a la Selección, con contratos en la AFA que en muchos casos vencen en 2019. El precio de renegociación sería muy distinto si la Argentina no clasifica a Rusia. Entre ellos figuran Quilmes, Claro, Coca-Cola, Tarjeta Naranja, Sancor Seguros e YPF, que aportan de u$s 1 millón a u$s 2 millones anuales, como sponsors oficiales; y Aerolíneas Argentinas, Easy, Powerade, Noblex, Bon Aqua, Gillette y Prevención Salud, que abonan u$s 500.000 a u$s 800.000 cada una, como "proveedor oficial".

Además, perderían los "premios" por jugar el Mundial, que por sólo clasificarse sería de u$s 12 millones (u$s 2 millones por participar y u$s 10 millones si es eliminado en la primera fase). La cifra asciende a u$s 40 millones en caso de perder la final y a u$s 50 millones si logra ser campeón del mundo, alternativa que hoy parece muy lejana.





