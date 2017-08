Mirá lo que pasó con la veda de los jugadores de la Selección

El presidente de AFA , Claudio Tapia, afirmó este martes que los jugadores del seleccionado mayor de fútbol retomarán el diálogo con los medios de comunicación, luego de un largo período sin declaraciones en señal de protesta, pero no precisó el momento exacto."Los jugadores van a hablar. Ellos quieren estar cerca de la gente, pero el destrato que sufrieron en ese momento no era merecido. Esta nueva etapa del fútbol argentino van a ser importante y la selección se tiene que acercar a la gente y la gente a la selección, para hacerle llegar su aliento", manifestó Tapia en diálogo con Fox Sports desde un hotel del barrio de Puerto Madero.El plantel del seleccionado argentino, comandado por el astro Lionel Messi , comunicó el 15 de noviembre de 2016, luego del éxito 3-0 ante Colombia en San Juan por Eliminatorias Sudamericanas, su postura de no hablar con la prensa por la acusación de un periodista al delantero Ezequiel Lavezzi.Por otra parte, Tapia se expresó "optimista" en cuanto a la clasificación del equipo, que actualmente está en zona de repechaje en Eliminatorias Sudamericanas, al Mundial Rusia 2018, y destacó la tarea del entrenador Jorge Sampaoli: "hacía tiempo que no se veía un entrenador tan involucrado. Es uno de los mejores del mundo", enfatizó.