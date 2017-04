¡Mirá quién vuelve a jugar! El Chipi Barijho, en los planes de un equipo

El Uribelarrea Fútbol Club, un equipo que milita en la Liga de Lobos, cerró la llegada de un nuevo cuerpo técnico formado por ex jugadores profesionales de Primera División, en tanto que se manejan importantes nombres en calidad de refuerzos.



"Esta gente posee muchos contactos con jugadores que incluso jugaron en la Primera de Banfield por lo que varios de ellos podrían jugar para nosotros", comentó la fuente consultada.



Uno de los ex futbolistas que podrían acercarse al club de Cañuelas es un ex goleador de Boca, en tiempos del primer ciclo de Carlos Bianchi: Antonio Barijho.



El Chipi, que estaba trabajando como entrenador en las Inferiores de Huracán, no jugaría todo el torneo debido a otros compromisos asumidos con anterioridad.