Momento de play out en el torneo sureño de básquetbol

Este fin de semana se definirá el torneo "Apertura" de divisiones juveniles que organiza la Asociación Sanrafaelina de básquetbol "Rodolfo Iselín".

Sábado

U13 – Zona Sur - (en cancha de Pacífico)

13 hs: San Martín vs. Escuela de Básquet Bowen

14.30: Real del Padre vs. Ferro

16.30: Tercer puesto

18 hs: Final

Domingo

U13 – Zona Centro – (en cancha de Deportivo Argentino)

14.30: Deportivo Argentino vs. Monte Comán

16 hs: UTN vs. Tenis Club

U15 – Zona Sur – (en Real del Padre)

14.30: Real del Padre vs. Ferro Carril Oeste

17 hs: Ferro Carril Oeste vs. San Martín

18.30: San Martín vs. Real del Padre