Mucha incertidumbre en la Lepra: ¿cuándo habrá DT?

Pasan los días y en Independiente Rivadavia aún no está el sustituto de Alfredo Berti en la conducción técnica. Desde el entorno dirigencial aseguraban que este miércoles que pasó era "el día D", pero lo cierto que una ola de rumores llevó al club a decir, por las redes sociales, que aún no había técnico confirmado.

Desde la dirigencia de nuestra institución comunicamos que aún no está definido el nuevo Cuerpo Técnico. pic.twitter.com/u3IYAYnkXK — Independiente Riv. (@CSIRoficial) 9 de agosto de 2017

Los candidatos que sí estuvieron y están en consideración son Darío el Indio Ortiz, Aníbal Biggeri y José Romero. Y no así el de Jorge Vivaldo y Daniel Cordone, ambos exjugadores de la Lepra. No se descarta que aparezca algún nombre más.

El que encabeza las negociaciones es Nicolás Medina, ex jugador del club y hoy manager deportivo. Con Ortiz fue con el primero que se reunieron y no volvieron a hablar. Biggeri reconoció en radio Nihuil que "Medina me llamó el viernes y me dijo que venían a Bs. As., pero no me volvieron a contactar".

Mientras que el runrún puso a Pepe Romero, que tiene contrato vigente con All Boys, como el candidato firme a ponerse el buzo de DT, en horas de la tarde las cosas cambiaron. Ahí volvió aparecer la cuenta oficial de Twitter del club y aclaró el panorama:

Le pedimos paciencia ya que aún se encuentra en diálogo con varios candidatos. — Independiente Riv. (@CSIRoficial) 9 de agosto de 2017

Lo de Romero estaba hecho pero algo frenó la confirmación oficial. ¿Será cuestión de horas o apareció una situación inesperada?