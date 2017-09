Muchísima calentura y angustia generalizada de los hinchas

Los hinchas argentinos quedaron re calientes con el resultado que logró la Selección. Un pobre empate 1 a 1 ante Venezuela, de local en el Monumental, no sólo no conformó a los simpatizantes de la albiceleste, sino que reflejaron todo su enojo en las redes.



La igualdad siendo anfitrión hizo que el seleccionado nacional que dirige Jorge Sampaoli siga teniendo comprometidísima su clasificación a Rusia 2018.



Y a falta de dos fechas, con Argentina en zona de repechaje, los hinchas ya no tienen más paciencia y expresaron toda su indignación en las redes, al no poder ver a su equipo ganar.

