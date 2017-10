¡Muy enfurecido! El Cabezón se enfrentó a sus propios hinchas

Andr茅s D'Alessandro protagoniz贸 una jornada de furia en el f煤tbol brasile帽o. Enojado por los silbidos, insultos y abucheos de los hinchas de Inter, club del cual es 铆dolo, decidi贸 enfrentarlos y ponerse cara a cara ante miles de aficionados.

"Hay que estar ac谩", le gritaba D'Alessandro a su propia hinchada luego de la derrota ante el Ceara por la segunda divisi贸n. El equipo lidera la Serie B de Brasil, pero sus fan谩ticos igualmente est谩n impacientes para volver a la m谩xima categor铆a.

"Nosotros trabajamos con mucha humildad para conseguir los tres puntos y lastimosamente no lo logramos, ac谩 no hay crisis, somos l铆deres de la Serie B y tenemos que ir juntos para el mismo lado. Inter tiene que subir pero no podemos pensar individualmente", dijo D'Alessandro a la prensa luego del partido. "Fue injusto el accionar de los hinchas", remarc贸.