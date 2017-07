Nervios de punta: otra suspensión que repercute en la tabla de promedios

tanto Juventud como Chacarita juegan sus encuentros el jueves por lo que podrían enfrentarse este lunes, sin afectar el tiempo de descanso necesario.

Independiente Rivadavia deberá esperar para salir de la zona de descensos a pesar de haberle ganado 1 a 0 a Estudiantes de San Luis, porque Chacarita- Juventud Unida de Gualeguaychú se suspendió a los 15 minutos, por lluvia.Estaba previsto que ambos partidos se jugaran este domingo casi a la misma hora pero las inclemencias climáticas impidieron que se disputara el encuentro con normalidad en la cancha del Funebrero.Para salir de la zona oscura de la tabla de promedios, Independiente necesitaba ganarle a Estudiantes en San Luis (lo hizo por 1 a 0) y que Juventud no sumara de a tres ante Chacarita. Al no completarse ese partido, por ahora, la Lepra se mantiene en descenso directo.Resta saber cuándo se jugarán los 75 minutos que restan de dicho encuentro. Teniendo en cuenta que se juega la fecha 43 entre semana, la reprogramación será complicada; aunqueEltambién afecta la zona roja de la tabla de promedios: Atlético Paraná- All Boys se suspendió faltando 12 minutos por una agresión al línea y el Tribunal de Disciplina de la AFA aún no se expide. Atlético Paraná ya descendió, mientras que el Albo está por arriba de la Lepra en los promedios.