Newell's Old Boys, de buena campaña en el torneo y con graves problemas en sus finanzas, visitará este sábado a Unión de Santa Fe, que acumula ocho partidos sin victorias, en uno de los cinco encuentros que darán continuidad a la fecha 27 del Campeonato de Primera División.El encuentro se jugará a partir de las 19.30 en la cancha de Unión, será arbitrado por Fernando Espinoza y transmitido por la Televisión Pública Argentina.El equipo rosarino tiene 48 puntos, se ubica tercero detrás de Boca (53) y River (52), y resignó terreno en la lucha por el título con tres derrotas seguidas ante Independiente (4-2), Central (3-1) y Boca (1-0), en una serie negativa que interrumpió la semana pasada cuando le ganó a Olimpo (3-2).Unión, por su parte, con apenas 29 unidades, ingresó en una racha negativa que originó la salida del DT Juan Pumpido y su reemplazo (luego de un interinato de Eduardo Magnín) por Pablo Marini, quien aún no ganó ningún partido, ya que de cuatro perdió tres y empató el restante, es decir que ni siguiera le dio resultado el cambio de entrenador.En Newell's, el entrenador Diego Osella debió lidiar durante toda la semana para poder entrenar, ya que los futbolistas llevaron a cabo medidas de fuerza debido a la falta de pago de los salarios de marzo y abril, así como de premios y primas del segundo semestre del año pasado.En ese contexto, el entrenador ensayó con dos cambios en relación al equipo que superó a Olimpo, con los ingresos de Nehuen Paz por Germán Vovoril y de Sebastián Prediger por Jacobo Mansilla.En el caso de Paz, su ingreso es para ganar mayor altura en la defensa, mientras que la salida de Mansilla se debe a que el club agotó la posibilidad de seguir pidiendo el artículo 225.Es que "Ñuls" tenía dos futbolistas (Milton Valenzuela y Lisandro Martínez) en el seleccionado Sub-20 de la Argentina que quedó eliminado del Mundial de Corea del Sur, así que los que estaban suspendidos deberán cumplir las sanciones.Por esa misma razón no jugará el goleador Ignacio Scocco y continuará como titular Héctor Fértoli, autor de dos tantos ante los bahienses.En Unión, el entrenador "Pomelo" Marini hará un cambio en el mediocampo, ya que regresará Nelson Acevedo y saldrá Santiago Magallán, mientras que Diego Villar dejó atrás un desgarro y podría entrar en lugar de Mauro Pittón.El historial entre ambos favorece a Newell's con 24 victorias contra 17 de Unión, más 17 empates.: Nereo Fernández; Emanuel Brítez, Rodrigo Erramuspe, Leonardo Sánchez y Nahuel Zárate; Manuel De Iriondo, Nelson Acevedo, Mauro Pittón o Diego Villar y Lucas Gamba; Guido Vadalá y Franco Soldano. DT: Pablo Marini.Luciano Pocrnjic; Franco Escobar, Sebastián Domínguez, Néstor Moiraghi y Nehuen Paz; Jalil Elías, Sebastián Prediger, Eugenio Isnaldo y Héctor Fértoli; Mauro Formica y Maximiliano Rodríguez. DT: Diego Osella.Arbitro: Fernando Espinoza.Cancha: Unión de Santa Fe.Hora de inicio: 19.30.TV: Televisión Nacional Pública.