Newell's Old Boys enfrentará este viernes a Patronato de Paraná, que hace una verdadera fortaleza de su estadio, buscando un triunfo que le permita alcanzar la cima de la tabla de posiciones y meterle presión al líder Boca Juniors, en el partido que dará inicio a la fecha 17 del torneo de Primera División.



El encuentro se jugará en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, a partir de las 21, con el arbitraje del neuquino Darío Herrera y televisación de la TV Pública.



Newell's está segundo junto a San Lorenzo, ambos con 31 puntos, a sólo tres de Boca, y si le gana a Patronato en Paraná alcanzará la cima de la tabla, con un partido más, al menos hasta el domingo, cuando el líder visite a San Martín, en San Juan.



Por su parte, Patronato, que como local consiguió el 66,67 por ciento de los puntos merced a los 4 triunfos, 2 empates y 1 sola derrota, con 12 goles a favor y 5 en contra, suma 21 puntos, y aunque respira con el promedio del descenso debe seguir sumando y no descuidarse.



La Lepra rosarina, que en sus ocho partidos en condición de visitante cosechó el 50 por ciento de los puntos (3 ganados, 3 empatados y 2 perdidos), tiene como prioridad seguir en la zona alta de las posiciones y tirarle toda la presión a Boca, porque si se trae las tres unidades en Paraná lo alcanzará momentáneamente en el liderazgo.



Diego Osella, director técnico del club rosarino, confirmó que el volante ofensivo Mauro Formica no se recuperó de la molestía en el sóleo derecho y no jugará, por esa razón, se abrió una duda en la formación titular en relación a la que viene de golear como local a Vélez Sársfield por 3-0.



Osella no confirmó si continuará Eugenio Isnaldo, de gran partido ante el elenco de Liniers, o si ingresará Jacobo Mansilla al once incial.



Por el lado de Patronato, el técnico Rubén Forestello realizará dos modificaciones para enfrentar a Newell's y mantener su buen momento jugando en casa, condición en la que no pierde desde la segunda, cuando cayó ante Gimnasia y Esgrima La Plata por 1-0, y mantiene una duda, en relación al equipo que viene de perder con Estudiantes de La Plata por 1-0.



El Yagui apostará a los ingresos de Marcelo Guzmán por Damián Lemos en la mitad de la cancha y de Fernando Telechea por Alejandro Gagliardi, en el sector defensivo.



En tanto, el entrenador aguarda la recuperación plena del marcador de punta derecho Lucas Márquez, quien no viene trabajando con normalidad por una molestia, y en caso de no jugar su lugar sería ocupado por Abel Masuero.



Probables formaciones

Patronato de Paraná: Sebastián Bértoli; Lautaro Geminiani, Walter Andrade, Renzo Vera y Lucas Márquez; Lautaro Comas, Marcelo Guzmán, Marcos Minetti y Damián Arce; Fernando Telechea y Matías Quiroga. DT: Rubén Forestello.

Newell's Old Boys: Luciano Pocrjnic; José San Román, Sebastián Domínguez, Néstor Moiraghi y Nehuén Paz; Jalil Elías y Facundo Quignon; Joel Amoroso, Maximiliano Rodríguez y Eugenio Isnaldo o Jacobo Mansilla; Ignacio Scocco. DT: Diego Osella.

Arbitro: Darío Herrera.

Cancha: Présbitero Bartolomé Grella, de Patronato.

Hora de inicio: 21, por TV Pública.