Neymar le pagó 222 millones de euros al Barsa y al fin se podrá ir al PSG

Los abogados de Neymar pagaron hoy en las oficinas del Barcelona los 222 millones de euros que le corresponden al club catalán por la rescisión unilateral del contrato del crack brasileño, quien finalmente se podrá ir al Paris Saint Germain (PSG) de Francia, después de una jornada en la que se intentó bloquear su traspaso.

Sin perjuicio de las acciones legales que puedan derivarse del "caso Neymar", el traspaso más caro de la historia quedó así cerrado.

"Esta tarde, representantes legales de Neymar Jr. se han personado en las oficinas del Club y han hecho efectivo, en nombre del jugador, el pago de 222 millones de euros, en concepto de indemnización por la rescisión unilateral y sin causa del contrato que unía a ambas partes", informó el Barcelona en un comunicado.

"El Club trasladará a la Uefa los detalles de esta operación para que depuren las responsabilidades disciplinarias que puedan derivarse de este caso", añadió la entidad.

Las últimas horas fueron intensas en torno al futuro de Neymar, quien tras anunciar ayer mismo su decisión de marcharse del Barcelona vio como La Liga española intentaba bloquear su traspaso.

El abogado Juan de Dios Crespo, especializado en derecho deportivo, fue el encargado de depositar en nombre del PSG, mediante un documento bancario, los 222 millones de euros que figuran en la cláusula de rescisión de Neymar en la sede de la Liga a las 11.15 hora de España, según publicó la prensa local.

No obstante, como anunció hace unos días el presidente de La Liga, Javier Tebas, la patronal de los clubes españoles rechazó la cantidad pactada en su contrato y por ahora va a impedir el pase del brasileño al PSG, en apoyo al Barcelona y por razones de "Juego Limpio Financiero".

Pero ante este bloqueo, Neymar y sus abogados tenían una "plan B" para culminar el traspaso.

De ahí que esta tarde se trasladaron a las oficinas del Camp Nou de Barcelona, donde depositaron el dinero de la cláusula de rescisión del jugador. Así, obligaron al club catalán a aceptar la decisión del jugador, salteándose a La Liga como intermediaria del pago.

De hecho, los abogados del jugador podrían demandarán a La Liga española por haber intentado vetar el traspaso alegando motivos que no son de su competencia, puesto que es la Unión Europea de Fútbol (UEFA) la encargada de aplicar la normativa de "Fair Play" financiero, que limita que un club pueda gastar más de los que ingresa.

La Liga puede denunciar al PSG, como dijo Tebas que haría incluso si no se llegaba a concretar el traspaso, pero no bloquear la salida de Neymar del Barcelona.

En caso de que fuese necesario, los abogados tenían previsto pedir a la FIFA un transfer provisional para que Neymar pueda debutar este próximo fin de semana contra el Amiens en el certamen galo.

Neymar, quien ayer pasó revisión médica con el PSG supuestamente en Oporto, a donde se trasladó con su avión privado, partirá en las próximas horas o mañana hacia París para incorporarse a su nuevo equipo, que compartirá con su compatriota Dani Alves.

El letrado Dios Crespo, a cargo de la estrategia es quien recientemente logró dejar sin efecto la sanción de la FIFA a Lionel Messi en el seleccionado argentino a causa de una discusión con un juez de línea durante el cotejo ante Chile por la eliminatoria para Rusia 2018.

La marcha de Neymar del Barcelona ha sido un duro golpe para los hinchas y la propia directiva del club, presidido por Josep Maria Bartomeu.

"La junta directiva no tiene culpa de la marcha de Neymar. Hicieron lo imposible para que se quedase. Neymar les ha toreado de igual manera que Figo me toreó a mí", aseguró hoy a radio Marca Joan Gaspart, ex presidente del Barcelona, a quien le tocó vivir una situación similar con el portugués Luis Figo.