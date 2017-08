El entrenador Marcelo Gallardo aseguró este viernes que "no es una presión" que River sea considerado "favorito" en la Copa Libertadores a la vez que dijo que su desafío es que el equipo sea mejor "que en el semestre pasado"."Para nosotros no es una presión ser favoritos en la Copa, en este club tenés que estar preparado para la exigencia. Estamos en un club que nos exige y nosotros nos exigimos, no tenemos que perder la humildad que tuvimos en estos últimos años", reveló.En una conferencia de prensa que brindó luego del ensayo matutino, Gallardo añadió: "Mi desafío es ser mejores que en el semestre pasado. Fue un gran mérito adaptarnos a los cambios y el que se prepare mejor para afrontar los cambios y propuestas va sacando ventajas en nuestro fútbol argentino"."Hemos estado permanentemente cambiando, ahí es donde nosotros hemos sido inteligentes", expresó.