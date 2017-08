"No hay ninguna posibilidad que Tevez se quede ahora"

Embed Seguí la conferencia de prensa en vivo por Facebook https://t.co/F7d8tX87CU pic.twitter.com/RvJFKEIW0i — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) 11 de agosto de 2017

El presidente de Boca Daniel Angelici aseguró este viernes que "no hay ninguna posibilidad" de que el delantero Carlos Tevez "se quede ahora" en el club de La Ribera aunque no descartó que el jugador decida regresar después de diciembre."Carlos tiene dos años de contrato con el club chino y recién en diciembre hay una cláusula de salida, por eso no hay ninguna posibilidad que se quede ahora. Ahora cuando venga nos juntaremos a comer como lo hacemos siempre y seguramente saldrá el tema, pero en diciembre él tomará el la decisión junto con su familia", reveló.En una conferencia de prensa que brindó al mediodía Angelici añadió: "A mí me gusta tenerlo siempre a Carlos. Se dio la posibilidad cuando lo fuimos a buscar a Italia y después llegó esta oferta que fue imposible de rechazar porque es un profesional y sabemos que la carrera del jugador es corta. Uno quisiera tenerlo siempre en el club, pero a veces no se puede".Además el mandatario de la entidad auriazul habló de las renovaciones del vínculo con los futbolistas Darío Benedetto y Cristian Pavón: "Son los mejores refuerzos. Los hinchas de Boca teníamos las ganas de que continuaran y hemos decidido extender los contratos"."Es muy importante cuando una institución tiene ordenada la economía porque te permite hacerle a los jugadores mejoras. Yo les agradezco que ellos que se hayan quedado porque sin la voluntad de ellos de quererse quedarse para disputar la Copa Libertadores no lo hubiéramos logrado", aseveró.