No lo reconocieron en Ezeiza y casi no lo dejan pasar

Jorge Sampaoli convocó por primera vez a la Selección Argentina a Germán Pezzella y el defensor vivió un momento increíble al llegar al predio de AFA porque no lo reconocieron.Según información de, al presentarse para el entrenamiento tras su llegada a Buenos Aires, el futbolista de la Fiorentina no fue reconocido por el personal de seguridad y pensaron que era un futbolista de la Sub 20 de Argentina.El defensor de 26 años fue llamado por primera vez a la Selección mayor y podría ser titular en el encuentro ante Perú.El ex ugador de River y Betis fue una fija en las convocatorias en selecciones menores y ahora le tocó el turno de llegar al seleccionado principal.