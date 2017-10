El defensor de la Selección de Perú Miguel Trauco habló a tres días del duelo trascendental ante Argentina en la Bombonera, por la anteúltima fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

"Todas las canchas son difíciles. Depende de la personalidad del equipo. La hinchada puede jugar a favor o en contra de ellos, igual que a nosotros. Tenemos que hacer nuestro trabajo para que eso juegue en contra de ellos. La presión es de ellos", aseguró.

peru1.jpg

Y luego agregó: "No me importa si Messi no está en el Mundial, yo quiero estar. Si no está él, es problema de ellos".