"No me ofrezco para la Selección"

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, se desligó de los rumores que lo vinculan como un posible reemplazante de Edgardo Bauza en la Selección argentina y le mandó un grato mensaje a los hinchas millonarios.

En declaraciones al programa "Superclásico" de Radio Rivadavia, el DT aseguró que "no pienso en la Selección, no me ofrezco ni tengo opinión, tampoco de cuándo debería dirigirla. En algún momento si llega es porque lo merezco y debo ser el indicado".

"Mientras tanto estoy en el lugar que quiero estar", dijo el Muñeco en referencia a su actual trabajo en River.

Gallardo aprovechó además para volver lamentar la situación que atraviesa el fútbol argentino y los conflictos dirigenciales: "Más que la situación de Bauza, me molesta la situación del fútbol argentino, a veces me canso, me disgusta. No podemos seguir mirando para otro lado a ver quién nos resuelve los problemas. De esto deben encargarse los dirigentes".

Sobre las buenas actuaciones de River, el Muñeco manifestó: "El equipo logró ser más armónico en las elaboraciones en ataque con mucha gente y pensando en el arco de enfrente, pero hay que corregir el retroceso".

En este sentido, el técnico remarcó: "Nos llegan poco, pero nos lastiman demasiado, hay que trabajarlo pero lo importante es que el camino es éste, jugar así, a los jugadores los hace más felices y en eso estamos", puntualizó.