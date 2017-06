"No nos confundamos, soy bostero"

El arquero Agustín Orión, flamante contratación de Colo Colo de Chile, aclaró este viernes en su presentación en el club trasandino ser simpatizante de Boca y refirió que el objetivo en su nuevo equipo "es salir campeón para jugar la Copa Libertadores".

En una rueda de prensa en Santiago de Chile, Orión interceptó una pregunta de un periodista que lo vinculó a River y contentó entre sonrisas: "No, no, no, River no. No nos confundamos, yo soy bien 'bostero', así que no me confundas con eso".





Luego Orión habló de su nuevo equipo y señaló: "Colo-Colo es un grande con metas a cumplir a futuro y hoy la meta es salir campeón para volver a competir en la Libertadores".





