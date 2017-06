No quieren a Cristiano Ronaldo

los rumores acerca de un interés del club bávaro en fichar a Cristiano Ronaldo pertenecen "al reino de la fábula"

El presidente del Consejo Directivo del Bayern Múnich, Karlheinz Rummenigge, dijo, a través de un comunicado que"Estamos acostumbrados a que en el periodo de fichajes se especule intensivamente sobre fichajes o salidas. Por regla general no comentamos esos rumores pero en el caso de Cristiano queremos dejar claro que los rumores no tienen fundamento y pertenecen al Reino de la fábula", dijo Rummenige en declaraciones que recoge la página web del Bayern.La web del Bayern calificó los rumores sobre Cristiano como "el pato del día" y muestra una foto de un pato con los colores del Bayern. La palabra pato se usa en alemán para calificar informaciones periodísticas que no se atienen a la realidad.Varios medios alemanes habían recogido los rumores sobre el posible interés del Bayern por Cristiano y una presunta oferta de 200 millones de euros que estaría preparando el club bávaro pero se habían mostrado escépticos.El diario "Bild", por ejemplo, dice que aunque Cristiano sin duda "haría más cercano el sueño de repetir el triple" (Liga, Copa y Liga de Campeones), el Bayern "no va a pagar 200 millones por un jugador".Un traspaso de esa naturaleza iría en contra de las costumbres y de la filosofía del Bayern cuyo tope en traspasos está en torno a los 40 millones de euros, desembolsados en su momento por Javi Martínez y la próxima temporada por Corentin Tolisso.Un segundo problema sería el salario anual de Ronaldo, que según la plataforma "Football Leaks" estaría en torno a los 34 millones de euros, más del doble de lo que ganan los jugadores mejores pagados del Bayern.El diario AZ de Múnich recuerda que en la fiesta del título de la última Bundesliga el presidente del club, Uli Hoeness, reiteró que el Bayern no gastaría 100 millones de euros en fichar a un sólo jugador.El TZ de Múnich califica, con los mismos argumentos, de "extremadamente improbable" el que Bayern busque fichar a Ronaldo.El diario "Süddeutsche Zeitung" agrega un argumento más que tiene que ver con las sospechas de evasión de impuestos que pesan sobre el jugador portugués."Si Ronaldo ya siente criminalizado en España, ¿cómo se sentiría en Alemania?".Un fichaje de Ronaldo por parte del Bayern con seguridad desataría asociaciones con los años que pasó en la cárcel el actual presidente del club, Uli Hoeness, justamente por evasión de impuestos. EFE