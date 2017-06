No tan Millonarios: Driussi se marcha de River

amor.jpg

El entrenador Marcelo Gallardo confirmó este viernes que el delantero Sebastián Driussi continuará su carrera en el Zenit de Rusia y reveló que la entidad hizo una oferta que River "no podía rechazar"."Tengo algunas precisiones en cuanto a saber que Sebastián ha recibido una oferta por la cláusula de rescisión. Hablé con el jugador y está convencido que lo van a hacer, porque va a un club donde va a tener la chance de jugar Champions y progresar desde lo económico", indicó.Asimismo el técnico del conjunto de Nuñez manifestó que "es una oferta que el club no podría rechazar" acerca de que el club ruso abonará el los 15 millones de euros libres de impuestos de la mencionada cláusula. River deseaba retener a Driussi hasta diciembre, que es cuando finaliza la Copa Libertadores de América, pero la oferta no la pudo rechazar.