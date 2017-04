No todas las noches son brillantes para Manu: mirá lo que le pasó

El escolta argentino Emanuel Ginóbili dio un modesto aporte en la caída de San Antonio Spurs (57-17) ante Golden State Warriors (60-14), por 110 a 98, revirtiendo una importante desventaja de 22 puntos y prácticamente asegurándose el primer puesto en la Conferencia Oeste, en un cotejo jugado por la fase regular de la NBA El bahiense participó del juego durante 16 minutos y 57 segundos, lapso en el que convirtió 6 puntos don 2 de 5 en dobles, marró dos intentos de triple, tomó un rebote, sumó tres asistencias, dos infracciones y registró dos robos de balón.Esta victoria alcanzada por los Warriors (la novena consecutiva), que empezaron perdiendo 15-0 y posteriormente 23-3, será muy difícil que pueda ceder el primer puesto en el Oeste y la localía en la post temporada.El goleador de la noche fue el base de Golden State, el fantástico Stephen Curry, con 29 puntos, lo que ayudó a que los Warriors llegaran a las 30 victorias como visitantes, igualando a Chicago Bulls en esa marca en temporadas consecutivas.Con su partido ante los Golden State Warriors, Ginóbili alcanzó los 987 partidos en su carrera NBA con los San Antonio Spurs. Con esa marca, el bahiense igualó en el tercer puesto histórico de la franquicia a David Robinson.El primer lugar le sigue perteneciendo a Tim Duncan con 1.392 encuentros, mientras que Tony Parker continúa sumando y hoy está en 1.136.Otro argentino, el santafecino Nicolás Brussino, no vio acción anoche en la ajustada derrota como visitante que sufrió su equipo, Dallas Mavericks, a manos de New Orleans Pelicans, por 121 a 118, con el local Anthony Davis como el máximo anotador del juego con 30 puntos.Orlando 106 (Fournier 24)-Oklahoma City 114 (Westbrook 57 ), en tiempo extra luego de haber igualado en 102; Philadelphia 92 (Holmes 25)-Atlanta 99 (Howard 22); Boston 100 (Thomas 32)-Milwaukee 103 (Antetokoumpo 22); New York 88 (Porzingis 20)-Miami 105 (Dragic 20); Toronto 106 (DeRozan 28)-Charlotte 110 (Belinelli 21); Memphis 110 (Conley 36)-Indiana 97 (George 22); LA Clippers 133 (Reddick 31)-Washington 124 (Wall 41); Sacramento 82 (Mc Lemore 22)-Utah 112 (Hayward 20).