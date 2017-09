El capitán de Lanús , el defensor Maximiliano Velázquez, mostró su euforia tras la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores con la victoria por penales sobre San Lorenzo y se ilusionó con "seguir avanzando"."Nos daban por muertos. Sabíamos que no habíamos hecho un buen partido en la ida pero también que podíamos revertirlo y lo hicimos", dijo el jugador."Hoy hicimos un gran desgaste en el primer tiempo y marcamos los dos goles que necesitábamos para igualar la serie. Después tuvimos que ir a los penales pero por suerte se nos dio. Ojalá podamos seguir avanzando", indicó.Por su parte, el arquero Esteban Andrada, héroe en la definición al detener dos remates, dijo: "Es una alegría enorme y un mérito de este grupo que nunca se da por vencido. Muchos nos daban por muertos pero hay que jugar los 180 minutos".De la definición con los tiros desde los 12 pasos, Andrada confesó que junto con el otro arquero del plantel, Fernando Monetti, habían "estudiado en la concentración cómo le pegaba cada jugador de San Lorenzo" y que "eso ayudó mucho"."Ahora viene otra gran final contra River, dura como fue esta serie con San Lorenzo, y tenemos que seguir por el mismo camino", cerró.En tanto Nicolás Pasquini, autor del imprescindible segundo gol 'granate' que le permitió igualar la serie, exaltó que el grupo "dejó la vida"."Es que en la ida no habíamos jugado muy bien. Pero por suerte esta vez anotamos de arranque, y si después no hicimos el tercero fue porque el desgaste se siente en las piernas, sobre todo cuando está tan pesada por la lluvia", señaló."Pero dimos vuelta un resultado importante y ahora vamos con River, que también hizo lo mismo", resaltó el polifuncional volante que ante The Strongest, en Bolivia, había anotado un golazo que le abrió el camino de la clasificación a la siguiente ronda al conjunto sureño.Por su parte Lautaro Acosta, uno de los más ovacionados por la hinchada granate, remarcó que su equipo "entendió la manera en que había que jugar la vuelta. Por eso salimos con todo, pero con la conciencia de que no podíamos desconcentrarnos porque un gol de ellos nos dejaba afuera"."Y ahora se nos viene River, que tiene mucha jerarquía, pero eso será recién dentro de un mes, así que por el momento debemos enfocarnos en el campeonato local", finalizó el Laucha.