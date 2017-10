Noticia esperanzadora en Boca

El entrenador Guillermo Barros Schelotto aseguró que "si los médicos lo habilitan" el futbolista Wilmar Barrios jugará el próximo domingo cuando Boca reciba a Belgrano de Córdoba."El riesgo que tiene Wilmar Barrios respecto de su lesión es mínimo. Nunca paró ni suspendió los entrenamientos, así que mañana voy hablar con los médicos para ver si juega el domingo.Si lo habilitan, va a jugar", señaló acerca del mediocampista, quien fue operado hace nueve días de una fractura que sufrió en el tercer metacarpiano de la mano izquierda.Además, el técnico del elenco de La Ribera deslizó que Paolo Goltz y Edwin Cardona seguramente vuelvan al once titular a la vez que habló sobre Pablo Pérez: "Se entrenó toda la semana normal, hay que apoyarlo desde la parte humana y seguramente va a jugar el domingo".n una conferencia de prensa que brindó este viernes, Barros Schelotto indicó luego: "El equipo ha mejorado en la parte individual en la zona de la defensa. Esto es un trabajo permanente y viene desde el torneo pasado"."Falta mucho en el campeonato, no podemos pensar en la diferencia que llevamos en un fútbol tan parejo, solo debemos pensar en ganarle a Belgrano", aseveró tras lo cual se refirió a la ausencia de Fernando Gago."Ya ante Patronato fue una prueba de fuego sin Gago y frente a Belgrano lo mismo, después hablarán dependiendo del resultado.Es el equipo el que debe suplantar a Gago y tengo confianza que eso sucederá", expresó.El entrenador manifestó luego que durante el año a algunos equipos van a tener una racha "de ganar" mientras que al hablar del rival dijo: "No sabemos cómo va a jugar Belgrano desde lo tácnico. Un técnico nuevo (Pablo Lavallén) dará otras indicaciones o cambiará el sistema".Al ser consultado acerca de Ricardo Centurión, Barros Schelotto reveló: "Reitero que Centurión en lo futbolístico dejó las puertas abiertas para volver a Boca, pero debe mejorar algunas cosas".