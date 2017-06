Operativos policiales: "Hay desidia por parte de algunos personajes"

Mientras Independiente Rivadavia se aferra a la B Nacional, la dirigencia azul piensa en la próxima temporada. Uno de los temas más importantes a solucionar – y prever- es el de los Operativos policiales, una cuestión que este año le trajo más de un dolor de cabeza a los equipos mendocinos y que sigue estando en el tapete porque "las promesas del Gobierno no mejoraron nada".

Eso reveló Agustín Vila, presidente de la Lepra, en radio La Red de Mendoza: "Puede haber menos dinero la temporada que viene pero el tema es no tener sorpresas como nos pasó este año", en relación al aumento del 82 por ciento en los operativos de seguridad que se realizó con los torneos ya comenzados.

Según contó Vila, el Gobierno no cumplió las promesas que realizó en materia de seguridad en los estadios: "Seguimos con promesas incumplidas. Creo que no se cumplen porque hay desidia por parte de algunos personajes".

El dirigente se refirió de esta manera fundamentalmente a los funcionarios del "área de Seguridad" de Mendoza, de la que "desgraciadamente no tuvimos nada de lo prometido".

Vila afirmó que abrir las puertas del Bautista Gargantini "sale un poco más de 250 mil pesos y más de la mitad de la lleva la Policía".

"El Gobierno nos debería ayudar a nosotros por el buen comportamiento que tuvieron los hinchas" de la Lepra, reclamó Vila, respondiendo en cierta manera a ciertos funcionarios que en febrero sentenciaron que "la hinchada más complicada es la de Independiente Rivadavia".

Los hinchas de la Lepra podrían ir a San Luis



En materia de Seguridad, "no podemos decidir si queremos más o menos policías o modificar algo. El presupuesto viene cerrado. Es un lugar monopólico manejado por el Estado en que uno no tiene injerencia. Falta diálogo e inteligencia a la hora de armar operativos. Es merecido lo que cobran los Policías pero a los organizadores de los eventos deberían darnos una mano para que podamos colaborar, tiene que ser un trabajo mutuo. Nosotros hacemos un trabajo social muy importante. No tenemos que ser unos parias para el Gobierno".