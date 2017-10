¡Orden de detención!

La Justicia dispuso este martes la orden de detenci贸n para el l铆der de la barrabrava de Independiente Pablo "Bebote" 脕lvarez, luego de la "extorsi贸n" al entrenador Ariel Holan, a quien le reclam贸 dinero para viajar a alentar al equipo.

"La Justicia orden贸 la detenci贸n de Pablo 脕lvarez en orden al delito de extorsi贸n. Trabajamos en querella", public贸 el abogado Gabriel Iezzi en su cuenta de Twitter, quien defiende al DT.

Embed La justicia orden贸 la detenci贸n de Pablo Alvarez en orden al delito de extorsion ,trabajamos en querella @arielholan_DT /@victorvarone @Ana_Palmucci 鈥 Gabriel Iezzi (@gabrieliezzi) 24 de octubre de 2017

La solicitud fue realizada por la fiscal Mar铆a Laura Carballal, de la UFI N掳 1 de Lomas de Zamora, ante lo cual se dio aviso a las fuerzas de seguridad.

Una vez que "Bebote" 脕lvarez se presente ante la Justicia, el juez Luis Silvio Carzoglio, definir谩 si el jefe de los violentos va preso o contin煤a en libertad.

bebote1.jpg

"Los Moyano me quieren ver preso".

Horas antes de este pedido de detenci贸n, el l铆der de la barrabrava del "Rojo" neg贸 los cargos en su contra y acus贸 al presidente del club Hugo Moyano, y su hijo Pablo, de "inventar toda una historia" para meterlo "preso".

"No, de ninguna manera lo priv茅 de su libertad. No le cruc茅 ning煤n auto. Estaba en una moto, lo salud茅, 茅l bajo la ventanilla y me invit贸 a subir a su auto. Yo acept茅 para que no nos saquen foto y no comprometerlo", cont贸 Alvarez su versi贸n sobre los hechos ocurridos el jueves pasado, a la salida del entrenamiento en el predio de Villa Dom铆nico.

En declaraciones realizadas a Radio "Larz.com.ar", Alvarez explic贸 que le pregunt贸 a Holan si podr铆a colaborar para que la barrabrava viaje al Mundial de Rusia, aunque solo "si tiene ganas".

"Nadie est谩 obligado a colaborar. Tiene que decir que no quiere colaborar y listo", sostuvo.

Y complet贸: "La dirigencia me quiere ver preso. Independiente no est谩 bien econ贸micamente, las cosas se hacen mal, todo se hace para beneficio de la familia... Me refiero a Moyano".