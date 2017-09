¡Orgullo mendocino! Camargo, nominado a mejor gol del año por la FIFA

Embed

Alejandro Camargo, ya que el gol que le convirtió a O'Higgins (triunfo 3-1, por la primera división), el 4 de diciembre de 2016 fue nominado al premio Puskas 2017.>>> Camargo está en boca de todos por este golazo El tanto que el ex Godoy Cruz, Gutiérrez, Huracán Las Heras, Leonardo Murialdo señaló desde la mitad de la cancha con una volea perfecta figura entre los mejores del año pasado con otras grandes conquistas.Están en la nómina las anotaciones de Kevin-Prince Boateng (Las Palmas, de España), Deyna Castellanos (Selección de Venezuela sub 17), Moussa Dembéle (Celtic, de Escocia), Olivier Giroud (Arsenal, Inglaterra) Avilés Hurtado (Xolos de Tijuana, México), Mario Mandzukic (Juventus de Turín, Italia), Oscarine Masuluke (Baroka FC, de Sudáfrica y Nemanja Matic (Chelsea, de Inglaterra) y Jordi Mboula (Barcelona B, de España).El mendocino dijo que "las sensaciones son espectaculares porque estar nominado a los diez mejores del mundo con esas figuras es impensado. Estoy emocionado, mi familia y mi señora están muy felices. Anita se largó a llorar cuando se enteró. Estoy súper contento por todo el esfuerzo que hice en toda mi carrera".Luego manifestó desde Chile, que "van a quedar cinco finalistas o tres y ya sería un sueño cumplido poder viajar a la gala de los premios".El año pasado, cuando el mediocampista local marcó tamaño gol, los principales diarios ingleses lo destacaron. El Daily Mirror tituló: "El mejor gol detrás de mitad de cancha fue anotado en la liga chilena".Y The Guardian señaló: "Camargo marca impresionante gol de volea desde propio campo en Chile".