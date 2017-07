¿Otro colombiano en Boca? El crack les hizo un guiño a los dirigentes

Edwin Cardona comentó sus ganas de cambiar de club. "No voy a seguir en Rayados, que es el dueño de mi pase", admitió en diálogo con Radio Continental, en donde también confesó su deseo de continuar su carrera en el Xeneize : "Tengo ganas y deseos de jugar en Boca ".

"Me pondría feliz jugar allí. Tengo un hermanito que es hincha de Boca. Por el momento no sé nada, pero me gustaría mucho", contó el delantero que, además, confesó el cariño que mantiene por la institución xeneize: "Siempre veía de chiquito a Boca, a Román, a Guillermo, los colombianos. Sería una oportunidad única".





Por otro lado, habló de los otros colombianos que tiene el equipo de Guillermo Barros Schelotto: "Con Sebastián Pérez fui campeón en Atlético Nacional. Estoy muy contento por ellos, porque lograr un título con Boca no es fácil. Wilmar Barrios es como un hermanito. Me llamó y me dijo 'venite para acá'".