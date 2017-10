Otro DT argentino, adentro de Rusia 2018

dirigido por el técnico argentino Héctor Cúper

La selección de Egipto, con una gran actuación de Mohamed Salah, ganó de forma agónica 2-1 al Congo, se convirtió tras Nigeria en la segunda selección africana en clasificarse para el Mundial de Rusia 2018 , y volverá a disputar el máximo torneo del fútbol 28 años después desde la última vez.del jugador del Liverpool permitió al combinadosuperar a su rival y lograr romper con una sequía mundialista de casi tres décadas.Salah consiguió deshacer un empate al que parecía destinado Egipto después de que Arnold Moutou, en el minuto 88, provocara una hecatombe después de empatar un duelo en el que se puso por delante el equipo de Cúper con otro tanto de Salah al principio de la segunda parte.Sin embargo, el acierto en el descuento del delantero egipcio desde los once metros permitió a su selección volver a una competición en la que no participaban desde Italia 1990, torneo en el que fue eliminado en la primera ronda.Un gol dea cinco minutos del final devolvió la ventaja a Polonia ante Montenegro (4-2) que, en cinco minutos, logró equilibrar una desventaja de dos goles y que terminó superada y sin opción alguna de poder ir a Rusia, en medio de un final loco de partido.La tranquilidad con la que transcurrió el choque disputado en Varsovia durante gran parte de los minutos se agitó en el último cuarto de hora. Polonia vio peligrar el triunfo ante un adversario crecido pero con opciones mínimas de llegar a ser, en el mejor de los casos y a expensas de Dinamarca, segunda de su grupo.Nada le salió bien a Montenegro. El conjunto danés no fallaba y tampoco conseguía dar la vuelta del todo al partido contra Polonia, al que le servía un punto para terminar primera y asegurar su pasaporte a Rusia.Apareció Levandowski, que sumó su decimosexto gol en los diez partidos que ha disputado en la fase de clasificación. Aventaja otra vez en un tanto a Cristiano Ronaldo como máximo anotador en el trayecto hacia el Mundial. Aunque al luso le queda un partido por jugar, el del martes frente a Suiza.Polonia dio por hechos sus deberes al cuarto de hora de juego, cuando adquirió una ventaja de dos goles ante un rival inferior. A los cinco minutos, una internada de Lukasz Piszczek por la derecha llevó la pelota a Piotr Zielinski, que falló en su remate. El balón terminó en los pies de Krzysztof Maczynski, que batió a Danijel Petkovic.Diez después, fue Kamil Grosicki el que marcó el segundo tras aprovechar un pase de Robert Lewandowski, que recibió el balón de espaldas dentro del área y vio la entrada en carrera de su compañero.El choque decayó después aunque Montenegro pudo acortar distancias a la media hora con un tiro de Vladimir Jovovic que se marchó alto de la meta de Wojciech Szczesny.La historia del encuentro pareció escrita. Polonia buscaba más goles. Especialmente para agrandar las cifras de su delantero. Montenegro creció y su reacción dinamitó el partido.En el 78, un gol de chilena de Stefan Mugosa, que un minutos antes saltó al campo en sustitución de Vladimir Jovocic, alentó las esperanzas montenegrinas, que logró el empate poco después, en una jugada dentro del área de Fatos Beciraj que envió el balón hacia la media luna, donde apareció Zarko Tomasevic para enviar un disparo que superó a Wojciech Szczesny.El cuadro balcánico se lanzó a por el triunfo. Pero los errores defensivos, de bulto, le terminaron por condenar. Fue entonces cuando apareció Lewandowsky, que aprovechó una mala cesión de Nemanja Mijuskovic a su portero que interceptó el delantero del Bayern Múnich para volver a poner por delante a Polonia, que logró el cuarto a continuación gracias a un autogol de Filip Stojkovic en una acción de infortunio.

Rusia, como organizador, Brasil, México, Bélgica, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita, Irán, Inglaterra, Alemania, España, Nigeria, Costa Rica, Polonia y Egipto son los que tienen su boleto asegurado para la Copa del Mundo.