Pablo Pérez se hizo amonestar para "limpiarse" para el Superclásico

El mediocampista y capitán de Boca Pablo Pérez recibió su quinta amarilla por una discusión en el primer tiempo ante Atlético de Rafaela y deberá cumplir una fecha de suspensión ante Arsenal de Sarandí, el próximo fin de semana.



El volante estaba al límite y, tras trenzarse verbalmente con Kevin Itabel, el árbitro Facundo Tello no titubeó en amonestar a ambos jugadores.



Esta amarilla, la quinta, lo dejó afuera de la fecha 22, cuando Boca recibirá a Arsenal de Sarandí, otro encuentro clave para mantener la ventaja como líder antes de la fecha de los clásicos, ante River.



De esta manera, Pablo Pérez volvió a hacer causal de hazme reír en las redes sociales, por sus casi constantes amarillas.



Si bien hace algunas fechas de especulaba con su amonestación, para limpiarse antes del cruce ante River, la lesión de Fernando Gago modificó el panorama, porque no tiene un reemplazante natural.



De esta manera, el entrenador Guillermo Barros Schelotto deberá rearmar todo el mediocampo en el próximo encuentro, ya que no contará con Pérez y posiblemente tampoco con Gago, quien sigue lesionado y todavía no sumó ningún entrenamiento a la par de sus compañeros.



Recién esta semana el cuerpo técnico podrá observar su situación y evaluar si, con el Superclásico a la vuelta de la esquina, merece la pena arriesgarlo.