Palermo reveló un detalle desconocido sobre su gol agónico a Perú

Hoy la selección argentina volverá a jugar contra Perú un partido clave por las eliminatorias y Martín Palermo lo va a vivir como un hincha más. Mientras reside en Chile, donde dirige el club Unión Española, el exdelantero recordó el partido soñado en el que convirtió el gol agónico para que Argentina clasifique al Mundial de Sudáfrica.

"Fue una noche increíble. Creo que de todos los partidos que jugué a lo largo de mi carrera, nunca hubo tanto viento, tanta lluvia y tanta emoción. Me siento un privilegiado. Yo estaba en el banco. En el primer tiempo, se dio un 0-0 malo. Y cuando estoy yendo al vestuario, Diego me hace calentar. Y me dijo: 'Mirá que vas a entrar, aprovechá esta oportunidad'", relató Palermo en una entrevista realizada en el programa "Alma de Potrero", que emite DirecTV Sports.

Gol de Martin Palermo ante Perú



"Era de esas jugadas que nunca pensás que te va a terminar cayendo la pelota a vos, más allá de la intuición. Como era yo, siempre pensaba que me podía caer, pero ese día no podía imaginarlo", reconoció.

En la misma entrevista, repasó todos esos recuerdos que aparecen la mente cada vez que uno se remonto a aquella noche en el Monumental y reveló un detalle que nadie sabía sobre su gol.

"De todo el revuelo que se arma, la pelota le terminó cayendo al hermano de mi señora. Cuando voy a saludarlo, lo veo que estaba con una pelota debajo del brazo. Le pregunté: '¿Y esa pelota?'. Me respondió: 'Me cayó después del gol, no sé cómo'. Así que tengo la pelota en mi casa guardada como recuerdo, una anécdota increíble. Fue una felicidad enorme volver a reencontrarme con el hincha argentino después de esa marca maldita de los tres penales".