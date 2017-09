Papelón de Wanda en el partido de la Selección: la expulsaron del palco oficial

El debut oficial de Jorge Sampaoli al frente de la Selección Argentina dejó un aburrido 0-0 ante Uruguay que apenas le permitió al equipo albiceleste mantener el quinto puesto de las Eliminatorias. Sin embargo, si del mundo de la farándula se trata, el encuentro tuvo una protagonista excluyente fuera de la cancha, más precisamente en una de las plateas: Wanda Nara, quien se acercó al Centenario para seguir de cerca la presentación de Mauro Icardi.





Enviada especial por Intrusos a Uruguay, Débora D'Amato siguió de cerca los movimientos de la rubia, quien ingresó al estadio con "cara larga" porque, al parecer, no reconocieron quién era. "Llegó muy sobre la hora. Había mucha gente para entrar, no estaba bien organizado y ahí vimos algo que mucho no le gustó: cuando la palparon", detalló Débora.









De todos modos, las "desventuras" de Wanda no terminaron allí. Porque cuando logró ingresar al Centenario, se dio cuenta de que debería ocupar un lugar en la platea, cuando su intención era estar presente en el palco. "No quería estar en esa zona y se comunicó con alguien de la AFA, que le dijo que debía hablar con Chiqui Tapia (presidente de la entidad)", detalló la periodista, quien reveló que esa situación generó lo más parecido a un papelón.





"De golpe, Chiqui Tapia se encuentra subiendo al palco y ve a Wanda Nara y su familia en la primera fila del palco oficial. Y no fue específicamente él quien le dije a alguien que la sacara de ahí. Tapia dijo 'esa chica acá, no. Se va del palco porque acá tienen que estar los dirigentes y los que tienen que ver con el fútbol argentino", agregó.





Fuente: América TV