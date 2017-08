Para Sampaoli, el partido contra Uurguay ya empezó

El entrenador de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, se reunió en París con Ángel Di María y Giovanni Lo Celso, futbolistas del PSG, para profundizar diversos aspectos de su proyecto.

En primera instancia, el DT -que estuvo acompañado por su ayudante de campo Sebastián Beccacece- se juntó con "Fideo" en un hotel de la capital francesa durante más de una hora.

Según informaron desde el entorno de Sampaoli, se trabajaron conceptos de cara al partido de Uruguay y al de Venezuela, por las Eliminatorias, y se usaron videos para ejemplificar algunas ideas.

Después, el entrenador estuvo con Lo Celso por espacio de una hora donde aprovechó para contarle acerca de su proyecto futbolístico, le mostró videos e intercambiaron conceptos.



Al igual que ocurriera este martes con Javier Pastore, ninguno de ellos dos son fijas para la doble jornada de Eliminatorias del 31 de agosto y el 5 de septiembre.

La idea de Sampaoli y su cuerpo técnico es "ganar tiempo" y llegar a las jornadas de entrenamiento previas a los encuentros futbolistas que ya sepan lo que se pretende conceptualmente, además de ir conociendo a otros que pueden ser citados en un futuro.

El entrenador tiene previsto estar el jueves y viernes en Milán, Londres (5 y 6), Barcelona (7, 8, 9 y 13), Sevilla (10 y 11) y Madrid (12).

Además de las charlas con los futbolistas, Sampaoli y Beccacece tienen previsto observar en cancha partidos con argentinos involucrados.

En principio, aunque podría sufrir modificaciones, esos partidos serán AC Milan vs Craiova el 3/08 por la revancha de la clasificación de la Europa League; Tottenham vs Juventus el 5/8; Barcelona vs Chapecoense el 7; Sevilla vs Roma, 10; y Barcelona vs Real Madrid, el 13.