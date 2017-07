París y Los Ángeles serán las próximas sedes de los Juegos Olímpicos

El anuncio significa que París será sede en 2024 y marca el regreso de los Juegos por quinta ocasión a Estados Unidos y primera desde 1996 (Atlanta). Los Angeles (1932, 1984, 2028) y París (1900, 1924, 2024) se unen a Londres como las únicas ciudades en ser sede en tres ocasiones.

La decisión será oficial el 13 de septiembre en Lima, Perú, durante la sesión número 130 del Comité Olímpico Internacional.

El acuerdo fue primero reportado por Los Angeles Times y confirmado por ESPN.

Esta será la primera ocasión en la que se entreguen dos Juegos Olímpicos al mismo tiempo.

Duante las últimas tres semanas, líderes de ambas sedes han negociado con el COI los términos para la doble designación. Representantes de París han argumentado que solamente pueden ser sede en 2024 debido a que el terreno donde construirán la Villa Olímpica solo estará disponible para esa edición.

Directivos de Los Angeles expresaron su preferencia por 2024, pero su disposición a postergar hasta 2028 si el COI creía que el riesgo de esperarse valía la pena.

"No quiero los Olímpicos a cualquier precio", comentó Garcetti en junio a ESPN. "No aceptará los Juegos si endeudan a la ciudad o la ponen en riesgo. No lo haré si no hay un verdadero legado humano".