¡Partidazo en Mendoza! Boca- Rosario Central, por un lugar en cuartos

Embed

Boca Juniors, el equipo que m√°s veces conquist√≥ la Copa Argentina, con tres t√≠tulos, se medir√° ante Rosario Central, que no atraviesa un buen momento futbol√≠stico y su entrenador Paolo Montero est√° seriamente cuestionado, en un partido v√°lido por los octavos de final que tendr√° como escenario Mendoza.>>> √öltimas entradas en venta Boca, campe√≥n en 1969, 2012 y 2015, esta √ļltima tras haberle ganado la final a Central, en C√≥rdoba, atraviesa un gran momento an√≠mico y futbol√≠stico, tras haber ganado el torneo de Primera Divisi√≥n hace tres meses, algo que le permiti√≥ al plantel adquirir tal confianza que en el actual torneo desfil√≥ ante Olimpo (3-0), Lan√ļs (1-0), Godoy Cruz de Mendoza (4-1) y V√©lez (4-0), con rendimientos alt√≠simos.El renovado Boca, con la incorporaci√≥n de Paolo Goltz en la defensa y del colombiano Edwin Cardona en la creaci√≥n, sumado a la recuperaci√≥n del tambi√©n colombiano Frank Fabra en el lateral izquierdo, en su mejor versi√≥n desde que lleg√≥ al club, aprovecha el enorme momento del goleador Dar√≠o Benedetto, y tambi√©n del cordob√©s Cristian Pav√≥n, m√°s los creativos Fernando Gago y Pablo P√©rez, dentro de un aceitado rendimiento colectivo.En la Copa Argentina, Boca sorte√≥ dos rondas, una con goleada ante los salte√Īos de Gimnasia y Tiro (5-0) y un triunfo ajustado ante Brown de Madryn (1-0), y sue√Īa con instalarse entre los ocho mejores de la actual edici√≥n, aunque Central ser√° l√≥gicamente un rival de mayor envergadura, que propondr√° otro tipo de planteo.En el caso de imponerse sobre los rosarinos, el siguiente adversario de Boca surgir√° entre Banfield y Godoy Cruz, que se enfrentar√°n ma√Īana en C√≥rdoba.En cuanto al equipo que pondr√° en Mendoza, el mellizo Guillermo Barros Schelotto, habr√° un cambio en relaci√≥n con los 11 que se florearon en Liniers ante V√©lez, y ser√° el ingreso del arquero rafaelino Guillermo Sara en lugar del titular Agust√≠n Rossi.El cambio se debe a que el mellizo desea premiar el esfuerzo de Sara, quien era el due√Īo del arco hasta que se lux√≥ el hombro en noviembre del a√Īo pasado, y en la Copa Argentina ataj√≥ ante Brown de Madryn, en un partido en el que no le patearon ni una sola vez.En tanto, el lateral derecho Leonardo Jara, con un golpe, ser√° titular pese a que se especul√≥ con que pod√≠a dejarle su lugar a Gino Peruzzi.En Central el panorama es distinto, ya que en el torneo local empat√≥ los tres primeros partidos y en el √ļltimo, el domingo pasado, fue goleado por Banfield, que le propin√≥ un 4-0 en Arroyito y dej√≥ en la cuerda floja al DT uruguayo Montero.Los rosarinos, finalistas ante Boca en 2015 y River en 2016, le ganaron sucesivamente a Ca√Īuelas (1-0) y Deportivo Riestra (2-1), e intentar√°n sorprender en Mendoza en un partido que se presume desfavorable si se tiene en cuenta lo que mostraron uno y otro hasta el momento.Central contar√° con el regreso del capit√°n y goleador Marco Ruben, quien super√≥ una distensi√≥n intercostal que le impidi√≥ jugar ante el "Taladro" el fin de semana, y saldr√° del equipo Germ√°n Herrera, mientras que en el mediocampo es probable que ingrese el uruguayo Santiago Romero, ex Nacional de Montevideo, y en ese caso quedar√≠a afuera Gustavo Colman.En principio, Montero no har√° variantes en la defensa, pese a que cumpli√≥ una actuaci√≥n muy floja frente al "Taladro" y le dar√° otra chance pese a que ahora tendr√°n enfrente a Benedetto, Pav√≥n, Cardona y compa√Ī√≠a.Central intentar√° lastimar a Boca con sus dos delanteros, Ruben y Fernando Zampedri, acaso los dos mejores jugadores del equipo.El partido se jugar√° con las dos hinchadas y un marco importante, ya que en la venta previa el p√ļblico agot√≥ las entradas disponibles.Boca Juniors: Guillermo Sara; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magall√°n y Frank Fabra; Pablo P√©rez, Wilmar Barrios y Fernando Gago; Cristian Pav√≥n, Dar√≠o Benedetto y Edwin Cardona. DT: Guillermo Barros Schelotto.Rosario Central: Diego Rodr√≠guez; Paulo Ferrari, Jos√© Leguizam√≥n, Fernando Tobio y Alfonso Parot; Santiago Romero o Gustavo Colman, Mauricio Mart√≠nez, Leonardo Gil y Federico Carrizo; Marco Ruben y Fernando Zampedri. DT: Paolo Montero.Arbitro: Fernando Rapallini.Cancha: Malvinas Argentinas, de Mendoza.Hora de inicio: 21.10.TV: TyC Sports.