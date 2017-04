Paulo Dybala renovó su contrato con la Juventus hasta el 2022

Paulo Dybala le puso la firma a la Juventus. El crack argentino tenía contrato hasta 2020 con el club italiano y extendió su vínculo hasta el 30 de junio de 2022. Así, Real Madrid y Barcelona tendrán que verlo jugar con la camiseta "bianconera".



"Días de emociones fuertes para Paulo Dybala", anuncia la Juventus en su sitio web, y agrega que "dos días después del espectacular doblete contra el Barcelona, la Joya, tras el acuerdo alcanzado gracias al trabajo del administrador delegado Giuseppe Marotta y del representante del jugador Pierpaolo Triulzi, ha firmado la renovación del contrato con la Juventus hasta el 30 junio 2022".



El crack cordobés de 23 años no tendría cláusula de rescisión en su contrato. La Juventus no lo aclara, pero trascendió que el club que lo quiera comprar tendrá que sentarse a negociar una transferencia con el multicampeón italiano. De esta manera la Juve bloquea la salida del ex Instituto.

Dybala viene de romperla en el partido de ida contra el Barcelona por los cuartos de final de la Champions League y está en boca de todos.



El Palermo de Italia, ex club del delantero, recibirá 8 millones de euros por una cláusula de "premio por rendimiento".