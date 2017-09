¡Pelea el Cotón Reveco!

Raúl Adriazola

adriazola.raul@diariouno.com.ar

Desde General Alvear



Este viernes no será una noche más de boxeo. Muchas cosas hay en juego sobre el ring del estadio Deportistas Alvearenses, de la sureña ciudad de General Alvear.



Juan Carlos Reveco se juega una de las últimas fichas grandes de su cerrera profesional, y nada menos que buscando la oportunidad de alcanzar lo que sería un récord nacional: la cuarta corona mundial. Pero deberá superar al tailandés Komgrich Nantapech en la eliminatoria para ver quién va por el campeón Donnie Nietes.

Alvear recibe por segunda vez al Cotón, y la pelea se predispone como una verdadera batalla. El león joven contra el león viejo. Reveco tendrá que poner al servicio de sus sueños toda su experiencia y su trabajo con el nuevo rincón, que encabeza Ariel Cuello, y donde se ha buscado darle mejores armas defensivas al malargüino, frente a un rival frontal, veloz y pegador.



Tanto Reveco como Nantapech tuvieron que sentarse en la espera del pesaje, que se alargó esperando la señal de satélite para TyC Sports, que transmitió en vivo y esta noche hará lo mismo con la pelea y el resto del programa que tiene a dos mendocinos como protagonistas.



"La clave es boxearlo, él es muy frontal y fuerte, vamos a tener que trabajar mucho en defensa y esperar el momento", dijo



"En estas categorías siempre el peso es un factor importante y cuesta dar la categoría. Pero vamos a estar con toda la energía para dar una buena pelea, tal como lo hemos preprado", explicó Reveco, ex tricampeón mundial mosca de la AMB.



La clave está ya anunciada, tanto por el técnico Cuello y Reveco, como por la creencia del equipo visitante de encontrarse con el aguerrido y combativo Reveco.



"Sabemos que Reveco es un buen boxeador peleador, al igual que yo, pero vengo a ganar y a llevarme el triunfo", dijo Nantapech, y agregó en comparación con el campeón Donnie Nietes (fue su último rival) que "Nietes es un estilista y boxeador técnico, y Reveco es combativo".



Carrasco debuta en Mendoza

Quien ha generado mucha expectativa es el mendocino pupilo de Osvaldo Corro Juan el Titán Carrasco, que por primera vez peleará como profesional en Mendoza. Enfrente tendrá a un experimentado probador como Diego Chaves.



Sobre si buscará encadenar su quinto nocaut consecutivo, Carrasco contestó seguro: "No, vamos a ir tranquilos a hacer una buena pelea. No buscaré el KO", explicó, con una sonrisa cómplice.