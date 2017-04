Pepe González convocado por Velasco para la selección argentina de vóleibol

El entrenador de la selección argentina masculina de vóleibol, Julio Velasco, oficializó la lista de jugadores para esta temporada, en la que figuran el sanrafaelino José Luis González y el alvearense Agustín Loser, pero no está el atacante Facundo Conte, una de sus principales figuras. Velasco y Conte acordaron que el receptor punta, que este año jugó en la liga de China y ahora se encuentra en Qatar, se tome esta temporada para poner en marcha una recuperación física y mental con vistas al Mundial 2018 y el camino a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Velasco también ofreció descanso al capitán Luciano De Cecco, otro jugador de los de mayor presencia en el equipo nacional con 10 temporadas sin interrupciones y también de los de mayor edad, aunque el armador optó por ser parte de la temporada.

El técnico convocó a 30 jugadores de los seleccionados mayor, sub 23 y juvenil, y también jugadores invitados. Algunos comenzaron a trabajar el lunes en el CENARD.

La nómina incluye a los armadores De Cecco, Demián González, Maximiliano Cavanna, Juan Riganti, Gaspar Bitar y Matías Sánchez (los dos últimos sub 23); los opuestos Pepe González, Bruno Lima y Germán Johansen; los centrales Sebastián Solé, Martín Ramos, Pablo Crer, Fabián Flores, Facundo Imhoff, Joaquín Gallego y Agustín Loser (sub 23). Además, fueron citados los receptores punta Cristian Poglajen, Nicolás Bruno, Alejandro Toro, Lisandro Zanotti, Gonzalo Quiroga, Nicolás Lazo, Brian Melgarejo, Jan Martínez (sub 23), Nicolás Méndez (invitado) y Bruno Vinti (invitado), y los líberos Alexis González, Ignacio Fernández, Sebastián Closter y Santiago Danani (Sub 23).