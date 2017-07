Pepe González, de Grecia a uno de los mejores equipos de Francia

Tras una muy buena temporada en Grecia, José Luis González afrontará un nuevo desafío en el mundo de vóleibol. Esta vez en el GFCO Ajaccio, uno de los mejores equipo de la liga francesa.

Una intensa temporada en el Panathinaikos griego dejó un balance positivo para Pepe.

"El balance fue muy bueno. El club hacía siete años que no participaba de instancias tan importantes del torneo. Jugamos final de una copa, semifinal de la liga y de la Supercopa. Económicamente no nos fue bien porque Grecia sigue en su crisis".

Antes de finalizar la pasada temporada ,el mercado francés comenzó a moverse intensamente. La liga gala deslumbra por su organización e infraestructura además de lo monetario.

"Junto a mi hijo y mi señora vamos a vivir en un departamento frente al mar, eso hará más ameno el hecho de estar fuera del país. Luego de nueve años dando vueltas por el mundo uno piensa y busca tranquilidad sobre todo para la familia", sostuvo.

González también explicó en qué momento de su carrera llega este nuevo desafío en una de las ligas más importantes del mundo.

"La verdad que esto me va sorprendiendo año tras año. Hace cuatro años jugando en Polonia pensé que estaba en mi mejor momento. Pero me sigue yendo bien y físicamente me siento bárbaro es más me lesiono menos ahora que cuando era más joven. Por eso no sé en qué momento me agarra. Pero sigo disfrutando temporada tras temporada".

Muchos extranjeros

A diferencia de otras ligas en Francia los equipos pueden tener dentro del plantel la misma cantidad de jugadores locales que foráneos. De hecho el Ajaccio cuenta con un brasileño, un canadiense, un croata y un finlandés además de la nueva incorporación. Sobre este tema González expresó: "Será la primera vez que voy a jugar con tantos extranjeros. Normalmente cuando vas a jugar a un país que tiene cupo limitado sos extranjero, en este caso seremos todos iguales.

Un puesto difícil

Dentro de la cancha Pepe es opuesto, una posición con muchas responsabilidades.

"El opuesto es el de las pelotas difíciles por eso cuando buscan jugadores jóvenes deben tener mucho carácter y personalidad de lo contrario se complica. En este caso la experiencia te ayuda mucho a la hora jugar en esta posición".

A principios de este año el entrenador del elenco nacional, Julio Velazco, dio una lista de jugadores convocados para comenzar a trabajar en un nuevo proceso y dentro de los elegidos estuvo José Luis. "En realidad yo pensé que mi ciclo con la selección había terminado en los Juegos Olímpicos porque tengo 32 años y siempre Julio ha buscado opuestos más jóvenes". Sin embargo poco tiempo después, el jugador tomó una decisión. "Este año decidí priorizar mi familia, necesitaba volver a San Rafael por temas familiares". En cuanto a la opinión del técnico, dijo: "Estuvo de acuerdo que siempre la prioridad es la familia y que cuando solucione el tema que le avise para sumarme al grupo este año o la próxima temporada. Igual el lugar en la selección siempre depende del rendimiento que uno tenga en su equipo pero yo siempre quiero jugar".

Con 32 años poco a poco Pepe está comenzando a proyectar su futuro.

"Parece que está de moda que me pregunten qué voy hacer. Pero no el periodismo sino la familia y los amigos. Yo les digo tan mal me ven (risas). Siempre voy buscando nuevos desafíos. Sin dudas estoy proyectando diferentes cosas. No me gustaría ser entrenador ni manager". Además destacó: "El día de mañana como proyecto me gustaría ser director deportivo de un club, creo que podría aportar muchas cosas y más a un club sanrafaelino".

González viajará a Europa mediados de agosto porque el 28 de ese mes comenzará la pretemporada. Mientras que el 8 de octubre su nuevo equipo debutará en la liga. Y cuatro días más tarde se disputará la final de la Supercopa de Francia.