Pésimas noticias para el hombre herido en el clásico cordobés

Frydman sufrió el impacto de una bala de "paintball" en el ingreso sur del estadio mundialista "Mario Alberto Kempes" el pasado sábado y debió ser operado el domingo, para intentar recuperar la visión óptima.





Sin embargo, para seguir el proceso de recuperación, los médicos decidieron volver a intervenirlo en las próximas horas (a través de un láser). "Aún no sabemos si va a poder volver a ver en ese ojo, pero va mejorando. El problema es en la retina", le explicó Damián, el hermano de Diego, al diario "La Voz del Interior".





"Estuvimos hablando con diferentes especialistas y con el médico que lo operó también. Lo que sabemos es que las balas de paintball no siempre explotan al primer impacto. Teniendo en cuenta que fue en el ojo, una zona blanda del cuerpo, puede que no haya explotado. Pero sabemos que lo que le dio a mi hermano en el ojo fue una de esas balas disparadas por un policía", aseguró Damián.





La Policía de Córdoba reveló que debió responder ante los piedrazos que el público de Belgrano realizó contra el micro que trasladaba al plantel de Talleres.









"La policía no puede decir eso. No hubo piedrazos. No existieron. En el video que circula se ve claro que mi hermano viene caminando de espalda y se da vuelta por el ruido. Ahí le pegan. A mi hermano le disparó un policía y él no estaba haciendo nada malo. Queremos que esa persona reciba el máximo castigo posible de la ley porque no puede ser que un individuo así trabaje en una fuerza de seguridad pública", agregó Damián Frydman.

Mientras la familia prepara la denuncia a presentar en la Justicia por el proyectil que recibió, Diego Frydman, el otro herido que dejó el clásico cordobés entre Belgrano Talleres , será operado en las próximas horas en el ojo derecho.